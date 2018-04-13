Günün spor müsabakaları bu haberde

İzmitli kızlar için yarın Atatürk’e…

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi temsilcimiz, Türkiye kupası sahibi İzmit Belediyespor takımı, yarın İstanbulgücü’nü ağırlıyor. Edirne deplasmanından da galibiyetle dönen temsilcimiz, ilk üç için ısrarını sürdürüyor. Kızlarımızın yarınki maçı saat 17.00’de başlayacak.

Gölcük İ.Y. - İzmit GB.

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi Play-Off müsabakalarına hızla devam ediliyor. Gündemde tek maç var. B Grubu’na dahil maçta Gölcük İdman Yurdu ile İzmit Gençler Birliği takımları karşılaşacak. Kavaklı Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

U17 Offf ki ne Off…

Kocaeli U17 Futbol Ligi Play-Off müsabakaları sürüyor. Yarın 4 grupta birer maç oynanacak. Program şöyle…

A-GEBZE -41 FK 15.00 M. OKTAY

B-HİSAREYN-D.BİRLİK 16.00 HİSAREYN

C-KÖRFEZ G.-DERİNCE 17.00 ESENTEPE

Satranççılar yarın Başiskele’de…

Okulları Arası Bireysel Satranç Ligi 6.Etap Müsabakaları yarın gerçekleşiyor. Küçük, yıldız ve gençler kategorilerinde yapılacak müsabakalar 10.00’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek. Müsabakalar Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yüzücüler vize peşinde…

Kocaeli 11-12 Yaş İl Vize Yarışları yarın gerçekleşiyor. Saat 10.00’da başlayacak yarışlar. Geç saatlere kadar devam edecek. Yarışlar Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek.

Profesyonel Kick Boksçular Gebze’de

yarın nefes kesecek Kick Boks müsabakaları var. Profesyonel sporcular, saat 10.00’dan itibaren geç saatlere kadar art arda müthiş maçlar çıkaracaklar. Müsabakalar Gebze Spor Salonu’nda yapılacak.

3 bant Bilardo şampiyonası…

Türkiye Bölgesel 3.Band Bilardo Şampiyonası, bu akşam Gölcük’te yapılacak. 3 Bant Bilardo Salonu’ndaki müsabakalar saat 18.00’de başlayacak. Marmara bölgesinin usta bilardocuları amansız bir yarış içine girecek.

Basketbolcular İzmit Atatürk’te

Kocaeli basketbol mahalli erkekler liglerinde yarın gündem yoğun. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 4 maç üst üste oynanacak. Günün programı şöyle…

11.30 U 12 23 Nisan-D.Birlik

13.00 U 12 İzmit-İzmit Dsi 14.30

U 12 Hanibal-Yenikent 19.00

U 18 Kocaeli G.- G.Bilge

U-11’ler de yarın start alıyor…

Kocaeli amatör futbol liglerinde yeni ir heyecan daha başlıyor. U-13’lerin renkli maçlarından sonra, daha da renkli geçmesi beklenen U11, yani 8-9-10 yaş grubu çocukların mücadelesi başlıyor. Nizami statlar ikiye bölünerek, anı anda iki maç birden oynatılıyor. İşte günün programı…

A-İ.TEPE G.-Y.KANDIRA 12.10 M.KAĞITÇI 2

A-İZMİT FK-Y.KAPTAN 15.40 M.KAĞITÇI 1

A-Y.KOCAELİ-YAVUZ 14.00 A.KALKAVAN 1

A-K.ÇAMLITEPE-İ.YILDIZ 14.00 A. KALKAVAN 2

B-K.Y.ŞEHİR-KÖRFEZ G. 13.20 M.KAĞITÇI 2

B-İZMİT G.B.-SERDAR G. 14.30 M.KAĞITÇI 2

C-KÖR.ATILIM-H.ŞAFAK 11.00 M.KAĞITÇI 1

C-DERİNCE G.-Ç.TEPE G. 11.00 M.KAĞITÇI 2

C-D.BİRLİK- 1937 SEKA 14.30 M.KAĞITÇI 1

D-41 FK-KANDIRA G.B. 12:10 M.KAĞITÇI 1

D-BAĞÇEŞME-İZ.KALE 13.20 M.KAĞITÇI 1

D-K.GÜNEŞ-M.KAVAKLI 15.40 M.KAĞITÇI 2

D-KÖR.İLÇESİ-YEŞİLOVA 15.30 A.KALKAVAN 1

E-A.YENİKÖY-KARTEPE B. 13.00 VİNSAN SUNİ 1

E-BAŞİSKELE B.-KULLAR 13.00 VİNSAN SUNİ 2

E-SARIMEŞE-ARSLAN. 14.15 VİNSAN SUNİ 1

E-BALABAN-ŞİRİN 14.15 VİNSAN SUNİ 2

F-S.K.YAKA-D.DERE 11:10 KAVAKLI

F-G.ŞİRİNKÖY-KAVAKLI 13.30 KAVAKLI

F-G.KRDZ -K.MÜRSEL İ.Y. 15.50 KAVAKLI

G-HARB-İŞ-HİSAREYN 10.00 KAVAKLI

G-GÖLCÜK-K.AKÇAT 12:20 KAVAKLI

G-GÖL. G.B.-ÇAMCUKUR 14.40 KAVAKLI

H-DARICA G.B.M.FENARİ 11.00 M.OKTAY 1

H-GEBZE -DARICA 11.00 M. OKTAY 2

H-ÇAYIROVA-Ç.OVA G.B 12:15 M. OKTAY 1

K-Ç.OVA BLD.-M.PAŞA 12:15 M. OKTAY 2

K-MUTLUKENT-B.BAĞI 13.30 M.OKTAY 1

K-DAR. MARTI-TRAKYA 13.30 M.OKTAY 2

2.Küme futbolda sona doğru…

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde yarın 4 grupta toplam 9 maç oynanacak. Bu 9 maç 8 stada dağılmış durumda. Başka deyişle 5 ilçede heyecan yaşanacak. İşte günün programı…

B-YENİŞEHİR-KÖS.ATEŞ 17.00 CEPHANELİK

B-K.YALI-A.YENİKÖY 17.00 ERKİN AKKAŞ

D-SELANİK-Y.KAPTAN 17.00 M.KAĞITÇI

E-İZMİT FK-KALE 17.00 A.KALKAVAN

E-UZUNTARLA- KÖRFEZ 17.00 ARSLANBEY

E-ZABITAN- ATILIM 17.00 VİNSAN SUNİ

H-MENDERES-M.FENARİ 17.00 ŞEKERPINAR

H-D.BAYR.B.BAĞI KAR. 14.00 NENE HATUN

H-TÜRKELİ G.-D.MAR. 16.00 NENE HATUN

U-13 Ligi’nde 8 maç var…

Kocaeli U-13 Futbol Ligi’nde yarın 8 maç oynanacak. Bu 8 maç, 6 stada dağılmış durumda. Günün mönüsü şöyle…

A-YENİ KANDIRA MERT 17.00 KANDIRA

B-İ..KAPTAN G.-ACISU 13.00 CEPHANE

C-K.GENÇ -YUVAM İZ. 15.00 CEPHANE

F-BAŞİSKELE B.-D.DERE 17.00 A.KULAKSIZ

F-KULLAR-EREĞLİ 18.30 A.KULAKSIZ

F-HİSAREYN-GÖLCÜK 14.00 HİSAREYN

K-Ç.OVA EĞİT.-BALKAN 15.00 Ç.KUŞTEPE

L-MUTLUKENT-DARICA 17.00 B.BAĞI

2.Küme U-19 kıran kırana…

Mahalli futbol ligleri içerisinde hayli sert ve gollü geçen Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi maçlarına aralıksız olarak devam ediliyor. Cumartesi mesaisinde de 5 maç izlenebilecek. Hepsi de ücretsiz. İşte günün mönüsü…

A-B.DAMLAR-MAŞUKİYE 15.00 A.KULAKSIZ

C-BAHÇECİK-NUSRETİYE 15.00 BAHÇECİK

D-K.AKÇAT-KAVAKLI 17.00 K.MÜRSEL

G-H.TAYFUN-BALKAN 17.00 M.OKTAY

G-Ç.GÜMÜŞ-Ç.FATİH 15.00 Ş.PINAR