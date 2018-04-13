Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:13 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:31 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, yarın farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmitli kızlar için yarın Atatürk’e…

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi temsilcimiz, Türkiye kupası sahibi İzmit Belediyespor takımı, yarın İstanbulgücü’nü ağırlıyor. Edirne deplasmanından da galibiyetle dönen temsilcimiz, ilk üç için ısrarını sürdürüyor. Kızlarımızın yarınki maçı saat 17.00’de başlayacak.

Gölcük İ.Y. - İzmit GB.

Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi Play-Off müsabakalarına hızla devam ediliyor. Gündemde tek maç var. B Grubu’na dahil maçta Gölcük İdman Yurdu ile İzmit Gençler Birliği takımları karşılaşacak. Kavaklı Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

U17 Offf ki ne Off…

Kocaeli U17 Futbol Ligi Play-Off müsabakaları sürüyor. Yarın 4 grupta birer maç oynanacak. Program şöyle…

A-GEBZE -41 FK                    15.00     M. OKTAY

B-HİSAREYN-D.BİRLİK          16.00     HİSAREYN

C-KÖRFEZ G.-DERİNCE         17.00     ESENTEPE

Satranççılar yarın Başiskele’de…

Okulları Arası Bireysel Satranç Ligi 6.Etap Müsabakaları yarın gerçekleşiyor. Küçük, yıldız ve gençler kategorilerinde yapılacak müsabakalar 10.00’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek. Müsabakalar Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yüzücüler vize peşinde…

Kocaeli 11-12 Yaş İl Vize Yarışları yarın gerçekleşiyor. Saat 10.00’da başlayacak yarışlar. Geç saatlere kadar devam edecek. Yarışlar Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek.

Profesyonel Kick Boksçular Gebze’de

yarın nefes kesecek Kick Boks müsabakaları var. Profesyonel sporcular, saat 10.00’dan itibaren geç saatlere kadar art arda müthiş maçlar çıkaracaklar. Müsabakalar Gebze Spor Salonu’nda yapılacak.

3 bant Bilardo şampiyonası…

Türkiye Bölgesel 3.Band Bilardo Şampiyonası, bu akşam Gölcük’te yapılacak. 3 Bant Bilardo Salonu’ndaki müsabakalar saat 18.00’de başlayacak. Marmara bölgesinin usta bilardocuları amansız bir yarış içine girecek.

Basketbolcular İzmit Atatürk’te

Kocaeli basketbol mahalli erkekler liglerinde yarın gündem yoğun. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 4 maç üst üste oynanacak. Günün programı şöyle…

11.30 U 12 23 Nisan-D.Birlik

13.00 U 12 İzmit-İzmit Dsi 14.30

U 12 Hanibal-Yenikent 19.00

U 18 Kocaeli G.- G.Bilge

U-11’ler de yarın start alıyor…

Kocaeli amatör futbol liglerinde yeni ir heyecan daha başlıyor. U-13’lerin renkli maçlarından sonra, daha da renkli geçmesi beklenen U11, yani 8-9-10 yaş grubu çocukların mücadelesi başlıyor. Nizami statlar ikiye bölünerek, anı anda iki maç birden oynatılıyor. İşte günün programı…

A-İ.TEPE G.-Y.KANDIRA       12.10     M.KAĞITÇI 2

A-İZMİT FK-Y.KAPTAN         15.40     M.KAĞITÇI 1

A-Y.KOCAELİ-YAVUZ            14.00     A.KALKAVAN  1

A-K.ÇAMLITEPE-İ.YILDIZ      14.00     A. KALKAVAN  2

B-K.Y.ŞEHİR-KÖRFEZ G.       13.20     M.KAĞITÇI 2

B-İZMİT G.B.-SERDAR G.      14.30     M.KAĞITÇI 2

C-KÖR.ATILIM-H.ŞAFAK      11.00     M.KAĞITÇI 1

C-DERİNCE G.-Ç.TEPE G.      11.00     M.KAĞITÇI 2

C-D.BİRLİK- 1937 SEKA       14.30     M.KAĞITÇI 1

D-41 FK-KANDIRA G.B.       12:10     M.KAĞITÇI 1

D-BAĞÇEŞME-İZ.KALE         13.20     M.KAĞITÇI 1

D-K.GÜNEŞ-M.KAVAKLI      15.40     M.KAĞITÇI 2

D-KÖR.İLÇESİ-YEŞİLOVA      15.30     A.KALKAVAN  1

E-A.YENİKÖY-KARTEPE B.    13.00     VİNSAN SUNİ 1

E-BAŞİSKELE B.-KULLAR      13.00     VİNSAN SUNİ 2

E-SARIMEŞE-ARSLAN.         14.15     VİNSAN SUNİ 1

E-BALABAN-ŞİRİN                14.15     VİNSAN SUNİ 2

F-S.K.YAKA-D.DERE              11:10     KAVAKLI

F-G.ŞİRİNKÖY-KAVAKLI       13.30     KAVAKLI

F-G.KRDZ -K.MÜRSEL İ.Y.    15.50     KAVAKLI

G-HARB-İŞ-HİSAREYN          10.00     KAVAKLI

G-GÖLCÜK-K.AKÇAT           12:20     KAVAKLI

G-GÖL. G.B.-ÇAMCUKUR    14.40     KAVAKLI

H-DARICA G.B.M.FENARİ    11.00     M.OKTAY  1

H-GEBZE -DARICA                11.00     M. OKTAY 2

H-ÇAYIROVA-Ç.OVA G.B     12:15     M. OKTAY 1

K-Ç.OVA BLD.-M.PAŞA       12:15     M. OKTAY 2

K-MUTLUKENT-B.BAĞI        13.30     M.OKTAY  1

K-DAR. MARTI-TRAKYA       13.30     M.OKTAY  2

2.Küme futbolda sona doğru…

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde yarın 4 grupta toplam 9 maç oynanacak. Bu 9 maç 8 stada dağılmış durumda. Başka deyişle 5 ilçede heyecan yaşanacak. İşte günün programı…

B-YENİŞEHİR-KÖS.ATEŞ       17.00     CEPHANELİK

B-K.YALI-A.YENİKÖY            17.00     ERKİN AKKAŞ

D-SELANİK-Y.KAPTAN         17.00     M.KAĞITÇI

E-İZMİT FK-KALE                   17.00     A.KALKAVAN

E-UZUNTARLA- KÖRFEZ      17.00     ARSLANBEY

E-ZABITAN- ATILIM              17.00     VİNSAN SUNİ

H-MENDERES-M.FENARİ     17.00     ŞEKERPINAR

H-D.BAYR.B.BAĞI  KAR.       14.00     NENE HATUN

H-TÜRKELİ G.-D.MAR.         16.00     NENE HATUN

U-13 Ligi’nde 8 maç var…

Kocaeli U-13 Futbol Ligi’nde yarın 8 maç oynanacak. Bu 8 maç, 6 stada dağılmış durumda. Günün mönüsü şöyle…

A-YENİ KANDIRA MERT      17.00     KANDIRA

B-İ..KAPTAN G.-ACISU         13.00     CEPHANE

C-K.GENÇ -YUVAM İZ.          15.00     CEPHANE

F-BAŞİSKELE B.-D.DERE       17.00     A.KULAKSIZ

F-KULLAR-EREĞLİ                18.30     A.KULAKSIZ

F-HİSAREYN-GÖLCÜK          14.00     HİSAREYN

K-Ç.OVA EĞİT.-BALKAN      15.00     Ç.KUŞTEPE

L-MUTLUKENT-DARICA       17.00     B.BAĞI

2.Küme U-19 kıran kırana…

Mahalli futbol ligleri içerisinde hayli sert ve gollü geçen Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi maçlarına aralıksız olarak devam ediliyor. Cumartesi mesaisinde de 5 maç izlenebilecek. Hepsi de ücretsiz. İşte günün mönüsü…

A-B.DAMLAR-MAŞUKİYE    15.00     A.KULAKSIZ

C-BAHÇECİK-NUSRETİYE      15.00     BAHÇECİK

D-K.AKÇAT-KAVAKLI           17.00     K.MÜRSEL

G-H.TAYFUN-BALKAN         17.00     M.OKTAY

G-Ç.GÜMÜŞ-Ç.FATİH           15.00     Ş.PINAR

Bugün 11:13 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Aziz Yıldırım: Saha yapımına Gebze'de başlıyoruz mask
Aziz Yıldırım: Saha yapımına Gebze'de başlıyoruz
Şükür, artık resmi hakem mask
Şükür, artık resmi hakem
Büyük buluşma 24 Nisan’da! mask
Büyük buluşma 24 Nisan’da!
Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı mask
Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı
Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye mask
Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye
Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y. mask
Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y.
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti mask
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?

GALERİ

Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL