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Bugün 11:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Güreş maçlarına yeni bir yasak getirildi!

Türkiye Güreş Federasyonu, Yağlı Güreş sezonu öncesinde önemli bir karara imza attı. Yağlı güreşin lokomotifi olan başpehlivanların, güreş sırasında hakemle konuşmasına ve itirazlara “yasak” getirildi!

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Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi, Balıkesir’de düzenlenen “ Marmara Bölgesi Hakem ve Cazgırlar” seminerinde, federasyonun aldığı kararları açıkladı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Karamürselli Mehmet Yılmaz (Cino) ve Başkan Yardımcısı İzmitli Sezgin Yüksel tarafından yapılan açıklamada, yağlı güreş hakemlerine geniş yetkiler verilirken, hakemlerin kararlarında “adil” olmaları istendi.

"KİMSEYE ACIMAYIN"

Özellikle, Başkan Yılmaz ve yardımcısı Yüksel tarafından, seminere katılan hakemlere, “Kırmızı Kart” konusunda kesin “talimat” niteliğinde “Kırmız Kart kullanırken kimseye acımayın!..” denildi. Özellikle hatırlı pehlivanların ( Baş Pehlivanlardan) yaptıkları güreşlerde hakemlerin, sportmenliğe ve müsabaka talimatına aykırı yapıkları faul ve hareketleri sırasında “KIRMIZI KART” göstermekte çekimser kalan hakemleri sert bir dille uyaran Sezgin Yüksel “ Kimsenin gözünün yaşına, başpehlivanın konuşmasına bakmayın. Görevinizi yapın ve Kırmızı kartınızı gösterin” dedi. Yüksel daha sonra, güreşi yöneten hakemlerin kimseden çekinmemesini, Merkez Hakem Komitesi olarak, arkalarında olacakları sözünü verdi.

SİNEVİZYON GÖSTERİSİ YAPILDI…

Hakem seminere katılanlara, sinevizyon aracılığı ile geçmiş yıllarda yapılan yağlı güreş müsabakalarından görüntülerin sunulduğu ve müsabakada hakem tarafından verilmiş kararın ”doğru mu, yanlış mı? “ olduğu canlı olarak tartışıldığı seminerde, hakemler vermiş olduğu kararlar da tartışıldı. Eski hakemlerin kararlarının tartışıldığı bölümde en çok, Başol Yağcı’nın söz aldığı ve hakem kararlarını yanıtladığı gözlemlendi. 1965 yılı Kırkpınar görüntüleri hakemlerin heyecan ve merakla izlediği bölüm oldu.

ÜCRETLER ARTTI…

Daha önce “Geleneksel güreşler, birinci sınıf güreşler, mahalli güreşler, bayram, şenlik ve düğün güreşlerinde” mahalli hakemlere ödenen (devlet memuru harcırahının) 10 kat olan ücretleri, 12 kata, deplasman hakemlerine 12 kat olan ücretin 14 kata  yükseltildiği açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANI-HAKEM

Balıkesir’deki Hakem seminerine bir de belediye başkanı kursiyer olarak katıldı. Uzun yıllar Kırkpınar’da hakem olarak görev yapan, şu anda Yalova’nın Kaytazdere İlçesi  CHP’li Belediye Başkanı olan Ali Kangal da, hakem kursuna geldi ve hakem kimliğini devam ettirmek istediğini söyledi. Seminere katlan hakem arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan eski hakem, yeni siyasetçi Belediye Başkanı Ali Kangal, seminer süresince hakem arkadaşları ile Kırkpınar  anılarını  paylaştır.

YENİ DEĞİŞİKLİK VAR…

Ocak ayında Antalya’da yapılançalıştayda, Güreş Federasyonu tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiğini açıklayan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mehmet Yılmaz , rakibini havaya kaldıran pehlivanın galip ilan edilmesini şöyle izah etti: “Rakibini omzuna  alıp, bacaklardan çift elle kaldıran kişinin, sağ omzunda vesol omzunda veya kaldıran güreşçinin paçalardan tutmuş ise, bacak arasından havada olan kişinin karın boşluğu kaldıran güreşçinin omuzlarında sağa sola ve geriye sarkma olmadan ayağa kalkıp, 3 adım yürüyerek taşıması, ya da aynı durumlarda ekseni etrafında 360 döndürmesi sonrasında yenik sayılacak”…

RAŞİT ATAÇ SUNDU

Programı sunan kişinin, son anda hastalanması dolayısıyla, Balıkesir’deki “Marmara Bölge semineri” sunumunu, Güreş Federasyonu Marmara Bölgesi Sorumlusu Raşit Ataç’ın yaptığı semineri, Federasyon Koordinatörü Orhan Kopuk, Edirne Belediye Koordinatörü İbrahim Doğan da izledi. Hakemlerin 2 gün süren eğitim semineri, cazgırlara, pazar günü yapılan “Güzel Türkçe konuşma, protokole hitap ve diksiyon eğitiminden” sonra, törenle sertifikaların verilmesiyle seminer sona erdi.

Bugün 11:24 TSİ - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

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