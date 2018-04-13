Mertspor takımı sahaya çıkmayacağını açıkladı. Açıklama şöyle… “14.04.2018 Cumartesi günü (yarın) Şht.Bnb.Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 18.30’da oynanması gereken Kullar Spor – Karamürsel Ereğli Spor U-13 Futbol müsabakası, 15.04.2018 Pazar günü (yarın) Şht.Bnb.Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 11.00’da oynanacaktır. 14.04.2018 Cumartesi günü (yarın) Kandıra Stadı’nda saat 17.00’da oynanması gereken Yeni Kandıra Spor – Mert Spor U-13 Futbol müsabakası, Mertspor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir…”
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Mertspor U13 Ligi’nden de çekildi
Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde iki değişiklik var. Bir maçın günü değişirken, bir maç da iptal edildi.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz