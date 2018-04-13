İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden merhum mobilyacı Ahmet Ertuğrul’un eşi Hayriye Ertuğrul, 100 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Hayriye Ertuğrul, torunlarının çocukları ile birlikte 70 torun sahibiydi. Hayriye Ertuğrul’un cenazesi Bekirpaşa Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında topağa verildi.
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70 torun sahibi Hayriye Teyze vefat etti
70 torun sahibi, 100 yaşındaki Hayriye Ertuğrul vefat etti.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz