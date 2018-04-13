Kadınlar fırtına gibi: 8-0

İlimizi Bayanlar Futbol 3. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Eskişehir’de oynanan 2.Lig’e Yükselme Play-Off maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Kulüp Başkanı Akın Dilaver, antrenörler Hasan Alemdar ve Özge Arslan ile kısa zamanda büyük işler başaran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, adım adım 2. Lig’e koşuyor. Önceki gün Eskişehir Muttalip Sahası’nda Karabük Gençlikspor ile karşılaşan temsilcimiz, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

ATTIKÇA ATTILAR…

Maçın 2. Yarısına da iyi başlayan kadınlar, 5 gol daha bularak, maçı 8-0 kazanıp, adını grup yarı finaline yazdırdı. Milli futbolcu Ece Tekmen’in 4 gol atarak yıldızlaştığı maçın diğer gollerini Melisa, Merve, Medine ve Helin kaydetti. Temsilcimiz bugün saat 13.00’te Eskişehir Hasan Doğan Stadı’nda, Kanalboyu Nilüferspor ile karşılaşacak. Bursa temsilcisi, Silivri Alibeyspor’u, normal süresi 2-2 biten maçın sonunda penaltılarla 10-9 yendi ve yarı final maçına çıkmaya hak kazandı. Nilüfer ile eşleşen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, bugünkü maçı kazandığı takdirde, adını finale yazdıracak.