Hız tutkunları buz sarayına

Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası yarın ilimizde yapılıyor. Olimpik Buz sporları Salonu’nda, ülkenin dört bir yanından gelen sürat patencileri, nefes kesecek. Yarıllar saat 10.00’da başlayacak ve akyam saatlerine kadar devam edecek.