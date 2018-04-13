Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası yarın ilimizde yapılıyor. Olimpik Buz sporları Salonu’nda, ülkenin dört bir yanından gelen sürat patencileri, nefes kesecek. Yarıllar saat 10.00’da başlayacak ve akyam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Hız tutkunları buz sarayına
Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası yarın ilimizde yapılıyor.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz