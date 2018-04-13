Havaların ısınmasıyla beraber, ferdi sporlar da yükünü almaya başladı. Bunlardan biri de otomobil pist şampiyonaları. Otomobil sporları Şampiyonlar Şampiyonası yarın Körfez Pisti’nde gerçekleşiyor. 10.00’da başlayacak sıralama turları ve antrenmanlar sonrasında, nefes kesen yarışlar başlayacak.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Adrenalin isteyen Körfez Pisti’ne…
Havaların ısınmasıyla beraber, ferdi sporlar da yükünü almaya başladı.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz