Adrenalin isteyen Körfez Pisti’ne…

Havaların ısınmasıyla beraber, ferdi sporlar da yükünü almaya başladı. Bunlardan biri de otomobil pist şampiyonaları. Otomobil sporları Şampiyonlar Şampiyonası yarın Körfez Pisti’nde gerçekleşiyor. 10.00’da başlayacak sıralama turları ve antrenmanlar sonrasında, nefes kesen yarışlar başlayacak.