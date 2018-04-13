Transfer yasağı bulunan iki takımın mücadelesinde, Kocaeli Birlik gençleri tabii ki favori. Mersin’in gruptaki puanı ise eksi (-) 21. Zira misafir takım, cezalı olduğu için tam 21 puanı silindi. Birlikspor’un da 3 puanı silinmişti. Maç 15.00’te başlayacak ve müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Grubun diğer maçında ise Sarıyer ile Tokat İstanbul’da, aynı saatte karşılaşacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak.
Bugün 11:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:01 TSİ )
Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y.
TFF 2.Lig’de veda maçları oynayan ve seneye 3.Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor, aylar önce küme düşen, bir zamanların Süper Lig efsanesi Mersin İdman Yurdu’nun gençlerini ağırlıyor.
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Bugün 11:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz