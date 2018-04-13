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Bugün 11:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:01 TSİ )

Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y.

TFF 2.Lig’de veda maçları oynayan ve seneye 3.Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor, aylar önce küme düşen, bir zamanların Süper Lig efsanesi Mersin İdman Yurdu’nun gençlerini ağırlıyor.

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Transfer yasağı bulunan iki takımın mücadelesinde, Kocaeli Birlik gençleri tabii ki favori. Mersin’in gruptaki puanı ise eksi (-) 21. Zira misafir takım, cezalı olduğu için tam 21 puanı silindi. Birlikspor’un da 3 puanı silinmişti. Maç 15.00’te başlayacak ve müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Grubun diğer maçında ise Sarıyer ile Tokat İstanbul’da, aynı saatte karşılaşacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak.

Bugün 11:59 TSİ - Spor

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