Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y.

Transfer yasağı bulunan iki takımın mücadelesinde, Kocaeli Birlik gençleri tabii ki favori. Mersin’in gruptaki puanı ise eksi (-) 21. Zira misafir takım, cezalı olduğu için tam 21 puanı silindi. Birlikspor’un da 3 puanı silinmişti. Maç 15.00’te başlayacak ve müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Grubun diğer maçında ise Sarıyer ile Tokat İstanbul’da, aynı saatte karşılaşacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak.