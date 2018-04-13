A. Bağcılar - Darıca G.B.

Takipçilerinden bir türlü kopamayan sarı yeşilliler, kalan 4 maçı da kazanıp, direkt 2.Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Çok sayıda taraftar da maça akın edecek. Maç, Bağcılar Mahmutbey Stadı’nda oynanacak. Hakem Erdem Temel. Gruptaki diğer temsilcimiz Gölcükspor ise yarın Kırıkhan deplasmanında terleyecek.