Takipçilerinden bir türlü kopamayan sarı yeşilliler, kalan 4 maçı da kazanıp, direkt 2.Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Çok sayıda taraftar da maça akın edecek. Maç, Bağcılar Mahmutbey Stadı’nda oynanacak. Hakem Erdem Temel. Gruptaki diğer temsilcimiz Gölcükspor ise yarın Kırıkhan deplasmanında terleyecek.
Bugün 12:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:02 TSİ )
A. Bağcılar - Darıca G.B.
TFF 3.Lig 2.Grup liderimiz Darıca G.B., yarın deplasman sayılmayacak maçta, İstanbul Anadolu Bağcılar ile karşılaşacak.
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Bugün 12:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz