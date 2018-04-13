Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmalarda Payas-Düzyurt, Arsin-Tepecik mücadele edecek. Kocaelispor ise yarın Kızılcabölük ile İzmit İsmetpaşa’da karşı karşıya gelecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. Maçı Şahin Berker yönetecek.