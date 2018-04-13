Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmalarda Payas-Düzyurt, Arsin-Tepecik mücadele edecek. Kocaelispor ise yarın Kızılcabölük ile İzmit İsmetpaşa’da karşı karşıya gelecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. Maçı Şahin Berker yönetecek.
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
Payas-Düzyurt / Arsin-Tepecik
Kocaelispor’un da yer aldığı TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın iki maç var.
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz