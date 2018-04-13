Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek

CHP Gençlik Kolları’nın 15 Nisan Pazar Günü Gebze’de bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği Adalet ve Demokrasi Sempozyumu öncesinde, il binasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve partililer katıldı. Sarıbay ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun programa katılamayacağını belirtti.

HAYIR BLOĞUNU BİR ARAYA GETİREREK

Öncelikli olarak konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, “Biz göreve geldiğimiz gün Gençlik Kolları olarak kente ve ülkeye bazı sözler vermiştik. Kurumsal kimlik olarak CHP her yerde temsil edilecek demiştik. Bu anlamda Kocaeli Gençlik Örgütü verdiği bu sözlerden birini Pazar günü Gebze’de gerçekleştiriyor. Sabah 10.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde Adalet ve Demokrasi Sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Hayır bloğunu olarak bir araya gelerek, söz söylemek adına toplanacağız” şeklinde konuştu.

HERKESİ PROGRAMA DAVET EDİYORUZ

Açıklamasının devamında Andız, “Bu sempozyum için bir internet adresi oluşturduk. Katılım sağlamak adına form oluşturduk. Bu sempozyuma katılan herkes sertifika alacak. Sempozyumun ardından Gençlik Örgütü olarak bir sonuç bildirisi yayınlayıp kente dağıtacağız. Buradan Kocaeli Örgütü olarak tüm siyasi parti temsilcilerini programımıza bekliyor ve davet ediyoruz. Birlikte yaşama arzusunu içinde bulunduran hemşerilerimizi programımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Daha sonra konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Aylardır bu program için hazırlanan Gençlik Kolları Örgütünü canı gönülden tebrik ediyorum. Genel Başkanımız da bu programa çok sıcak baktı. Bu organizasyon CHP üst kimliğiyle yapılacak olmasına rağmen diğer siyasi partilerden de konuşmacılar var. Bu toplantıya herkesi davet ediyoruz. Orada siyaset haricinde Türkiye’nin röntgeni çekilecek. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun programları çakıştığı için sempozyuma katılamayacak” dedi.

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI

1.Siyaset ( Türkiye'de OHAL)

2.Ekonomi ( Türkiye'de Sosyal Refah)

3.Dış Politika ( 20001i Yıllarda Türk Dış Politikası) 4.Medya ( Türkiye'de Medya Özgürlüğü)

5.Eğitim ( Türkiye'de Modern Eğitim)

6.Hukuk (Çoğulcu Demokratik Anayasa)