Cahit Elginkan velileri MEB’e tepkili!

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan kılavuzda merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak okullar arasında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nin yer almamasına tepki gösterdi. Veliler, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile görüşme talep etti ancak Çelik’in yoğun programından dolayı randevu ileri bir saate ertelendi. Görüşmeye ise Okul Aile Birliği Başkanı Murat Çuhadar, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Malo ve çok sayıda veliler katılım gösterdi.

LİSENİN BAŞARISI GÖLGELENMESİN

Merkezi sınav sistemi ile okula öğrenci alınmaması durumunda öğrencilerin ve okulun mağdur olacağını söyleyen Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Malo, “Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Kocaeli’nin en güzide okullarından bir tanesi. Okulumuz ortalama 470 puan ve üzerinden öğrencilerin okuduğu okul iken yeni açıklanan sistemle birlikte artık sıradan bir lise haline gelmiştir. Burada okuyan çocuklarımız bin bir zorlukla okula girdi. Çocuklarımızın emeklerinin boşa gitmemesi için kendi seviyesinde başarılı öğrencilerle eğitime devam etmesi gerek. Bu yüzden okulumuzun sınavla öğrenci alan okul listesinde yer almasının istiyoruz. Okulumuz Türkiye genelinde ilk 100 okul arasındadır. Lisemizin başarısının gölgelenmemesi gerekiyor. Bu haksızlıktır” dedi.

BU YANLIŞ DÜZELTİLMELİ

Yeni açıklanan liselerde Kocaeli’de sadece 1 tane anadolu lisesi, 17 tane meslek lisesi ve fen liselerinin olduğunu dile getiren Malo, “Velilerimiz çocuklarını buraya gönderirken hepsi bir umutla gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürümüz, Valimiz ve siyasi partilerin temsilcilerinin bu yanlışı düzelmelerini istiyoruz. Bu hatayı yapanlar sanki iktidarın altını oymak için yapmışlar. Kocaeli Anadolu Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni devre dışı bırakmak vatandaşlar tarafından tepkiye neden olur. İktidara oy veren insanları bile bu durum düşündürüyor. Yönetici arkadaşalar kimlere hizmet ediyorlar merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

BU EMEĞE SAYGISIZLIKTIR

Konu ile ilgili konuşan okul velilerinden Gülfihan Ersöz, “Kesinlikle listede Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nin isminin olması gerek. Bu okuldaki öğrenciler yüzde 5’lik dilimdeki öğrenciler, listeye alınan Derince Merkez Bankası’nın öğrencileri ise yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler. Kesinlikle Cahit Elginkan da nitelikli liseler arasında yer almalı. Bizim çocuklarımızın hepsi yüksek puanlarla bu okula girdiler. Benim çocuğum 24 saat çalışacak diğer çocuk çalışmadan elini kollunu sallayarak gelip kayıt olacak bu emeğe saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE ÇOCUĞUMUN KAYDINI ALDIRIRIM

Ersöz’ün ardından söz alan okul velilerinden Yavuz Açıkgöz ise, “Cahit Elkinkan’a giren öğrenciler 2-3 sene çalışarak belli bir yere gelen öğrenciler. Sınav sistemini kaldırdıktan sonra vasıfsız öğrenciler ile eğitim alacaklar ve bu onların da başarısını düşürecek. Başarılı öğrenciler ile başarısız öğrencileri bir tutmak olmaz. Hiçbir yetkili merci bununla ilgilenmiyor yaptım, oldu deniyor. Açıkçası bu işi İl Milli Eğitim Müdürü’nün de çözebileceğine inanmıyorum. Çözüm olmazsa alternatif yollara bakarız ve gerekirse çocuğumu alıp özel bir okula kaydını aldırırım” açıklamalarında bulundu.