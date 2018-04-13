KYÖD Başkanı Toker: Hedeflerimize ulaşamadık

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Toker görev yaptıkları süre içerisinde yaşadıklarını anlatarak KYÖD’ün atması gereken adımları dile getirdi. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısına kentimizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toker basın toplantısında özeleştiride de bulunarak hedeflerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Üye yapısını değiştiremedik

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “25 Mart’ta olağanüstü genel kurul yapacağız. 2016 genel kuruluna giderken bir zorunlu göreve talip olduk. Son 15 gün kala o dönem adaylığımızı açıkladık. KYÖD Başkanlığı benim için çok önemli bir görev. İşkolik bir adamım. Kişisel ihtiraslarım yoktur. Süreç bizi başkan adaylığına kadar taşımıştı. O sıralarda KYÖD’te projeleriniz nedir diye sorular geliyordu. Projemiz KYÖD’ün yeniden inşasıydı. Bu yol haritasını KYÖD ailesi olarak sorgulayacağız. Bizim değişikliğe ayak uydurarak rotamızı çizmemiz gerekiyordu. En beceremediğimiz şey KYÖD’ün yapılanması sürecinde üye sayısını, üye yapısını değiştiremememizdir. 722 üyemiz vardı. 500 civarında üyesi İzmitli. Kocaeli bazında yaşamı ön görmelisiniz. Fotoğrafı büyük görmemiz lazım. KYÖD’ü var eden üyeleridir. Kendinizi yenileyemiyorsanız sizleri davranışlarınız sizi yönlendirir. 45 gün sonra genel kurulda neleri yapıp yapmadığımızı anlatacağız” dedi.

Hedeflerimize ulaştığımızı söyleyemeyiz

1 Haziran 2016’da göreve geldiklerini belirten Toker, “15 Temmuz’da en hızlı basın açıklamasını yapan kurumuz. Ne olduğu belirsiz bu darbe girişimine karşı geldiğimizi gösterdik. Aradan 2 yıl geçti hala ne olduğu belirsiz noktalar var. Toplumun kimyası öğünden bugüne KHK’larla, OHAL’le bozuldu. Bunlar yokmuş gibi davranmanız mümkün değil. Bizim dışımızdaki etkenler nedeniyle hedeflerimize ulaştığımızı söyleyemeyiz. 6 ayda yapmamız gereken işleri 2 yıl geçmesine rağmen daha yüzde 50’sini gerçekleştiremedik. Hedeflerimize ulaşamadık. Mayıs’ta yeni bir yönetim gelecek. Yola devam açısında KYÖD hiçbir sorun taşımıyor. Sosyal tesisimizi ne yapacağız bunları konuşmalıyız. Artık genel kurulun önüne koyacağımız bir çalışmayla yeni yönetimin iradesiyle sosyal tesis olmalı” dedi.

Bedel ödememiz gerekirse öderiz

KYÖD’ün ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toker, “Parasal konu herkesin dikkatini çekiyor. Yönetim olarak KYÖD’ün ekonomik olarak aşamayacağı bir sorun yok. Miktar önemli değil. Çözülmesi mutlak zorunlu hale geldiği için gündeme geliyor. Tamamını çözemesek bile çözümü için temel adımların atılmasını istiyoruz. Yeni göreve gelecek arkadaşların işini kolaylaştırmak adına gerekirse sopayı yemek adına bu konuyu aile içi tartışalım istedik. Bedel ödemek gerekirse öderiz” dedi.

Kıyamet kopsa da üyelerin yüzde 50’si bir araya gelmiyor

Toker, “Kıyamet kopsa KYÖD üyelerinin yüzde 50’sini bir araya getiremiyorsunuz. 4 genel kurulun en fazla toplanma sayısı 60. Yüzde 10’u bulmuyor katılım. KYÖD’ün 57 kurucusu var. Ve o anda KYÖD kültürü almış birçok arkadaşımız vardı. Bu bina 4 tane odası sıvası bile olmayan biçimde aldık, bu hale getirdik. KYÖD’e yakışan işler yapmak için sayıya çok dikkat etmemek gerekiyor. KYÖD üyeleri KYÖD üyeleri olmasının ötesinde başka kurumlarda aktif bir görev yapıyor. Aslında az olmadığımızı yaşamın içerisinde görüyoruz. KYÖD daha onlarca yıl bu kente hizmet verecek” dedi.

700 bin TL civarında borcumuz var

Toker, “25 Mart’ta genel kurulumuzda bir arkadaşlarımıza karşılaşacağımız riskleri sunmuştuk. Yaklaşık 700 bin civarında bir borcu vardı KYÖD’ün. O gün gelen arkadaşlarla bu riski nasıl aşacağımızı tartıştık. Tüzük komisyonu oluşturduk. Alakart değişikliğiyle 23 bin lira gider azalması gördük. Yılbaşından beri çalıştığımız ustamız yok. 2016’da devralırken 330 bin TL borçla devraldık. 220 bin TL civarında kıdem tazminatı riski olduğunu gördük. Bir de baktık görev aldığımızdan bu yana borçlar sıfırlanmadığı için borçlar büyüyor. 40-50 bin civarında gecikme faiziyle rakam 600 bin TL’ye çıktı. Sonra baktık bina çok eskiydi. 100 bin civarında da onarım için harcamışız. Şu anda reel rakamlar bunlar. Bunun ötesindeki her şey eksik bilgiye dayalı” dedi.

Tesisleri kapatmayı düşünmüyoruz

Özeleştirilerine devam eden Toker, “Bu rakamlar KYÖD ailesinin üstesinden gelemeyeceği rakamlar değil. Aidatlarımızı 880 lira yaptık. Bu rakam toplanırsa borçlar kapanır dedik. KYÖD ailesi kendi sorunlarıyla kenti meşgul etme gibi bir sorumsuzluğu olamaz. Mayıs sonunda bir konferans yapacağız. Orada çıkan önerileri de değerlendireceğiz. Gelecek dönemde görev yapacak arkadaşları görevlendirerek KYÖD yolculuğuna devam edecek. Sosyal tesisi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok. KYÖD yönetiminin artık sosyal tesisinin işletmesiyle ilgilenmeyeceği bir yapı oluşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.