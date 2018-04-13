Bayram, İzmit esnafını dinledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit esnafıyla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sabah kahvaltısında buluşan genel sekreter Bayram, esnafın taleplerini dinledi. Çeşitli işletme sahiplerinin yer aldığı toplantıda esnaflar, bölgelerinde yaşadıkları genel sorunları tek tek ifade etme imkanı buldu. Düzenlenen toplantıya Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Akın Doğan da katıldı.

BELEDİYELERLE BİRLİKTE

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar attıklarını dile getiren genel sekreter İlhan Bayram, “Sivil toplum kuruluşlarımızdan ve sizlerden gelen bütün mahalli talepleri ilçe belediyelerimizle birlikte çözüyoruz. Bugüne kadar belediyelerimizle en küçük bir sorun olmadan bunu başarıyla yürüttük” dedi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Genel sekreter İlhan Bayram, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kamu kurumlarımızla koordineli hareket ederek vatandaş ve esnafımızdan gelen öneri ve şikayetleri dikkate alıyoruz. Bazen ufak dokunuşlarla kenti rahatlatacak projeler üretebiliyoruz. Otopark sayımızı artırıyoruz. Yakın dönemde tüm otoparklarımızı belirli bir süre halkın ücretsiz kullanımına açacağız. Otopark sayısını arttıkça, esnafımız da rahatlayacak” diye konuştu.