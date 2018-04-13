Ticari siteler, KOTO’da toplandı 

Kocaeli ticari sitelerinin başkanları, önceki gün Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk ve yardımcısı Ramazan Hocaoğlu, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Oto Ticaret Merkezi Başkanı Emin Birlik, Başiskele Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Malkoç, Demirciler ve Keresteciler Sitesi Başkanı Murat Keleş ve yardımcısı Ahmet Ulusakarya, Hikmet Erenkaya Sitesi Başkan Yardımcısı Engin Kater ile Kocaeli Sebze Meyve Hali Başkan Yardımcısı Can Kuşkan katıldı.

20 MİLYARLIK HACİM

Toplantıda, Ticari Siteler Birliği ile ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Birol Öztürk, söz konusu çalışmada; toplam 2 bin 800 işletme, 3 bin dükkan, bin 200 dönümlük alan, 22 bin çalışan, 8 bin araç ile toplam boş dükkan değerinin 2.5 milyar lira olduğunu söyledi. Öztürk, açıklamasında sitelerde satılan ürün, kullanılan makine ve ekipmanla birlikte yıllık ticari hacmin 20 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

BULUT’A ZİYARET

Öztürk konuşmasında, “Farklı iş kollarının bulunduğu ticari sitelerin tek çatı altında toplanmasıyla Türkiye’de bir ilki yaptık. Ekonomik ve sosyal alanda büyük bir güç haline geldik. Bu birliğin sitelere, üyelere ve şehre katkısı önemli boyutta olacaktır” dedi. Kentteki kurum ve kuruluşlara ziyaretlere başlayan birlik heyeti ilk olarak KOTO başkanlığına yeniden seçilen Necmi Bulut’a yaptı.