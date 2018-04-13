DTO’da meclis belirlendi

Vedat Doğusel’in yeniden başkan seçildiği toplantıda meclis üyeleri belirlendi, ayrıca meclis başkanı da belirlendi. Yapılan seçimin ardından DTO’da ilk meclis başkanı olarak Kürşat Bal’ın seçildiği kaydedildi.

KENTİN DENİZCİLİĞİNİ GELİŞTİRİCEZ

Toplantıda meclis üyelerine seslenen DTO Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Şubemizde öncelikle komisyonları oluşturup verimli çalışma planı hazırlayacağız. Odamızı kurarken herkes bize güvendi. Bundan sonra Kocaeli’de denizciliğin gelişmesi için çaba göstereceğiz. Denizciliği bir bütün olarak düşünmeliyiz. Limancısıyla, turizmcisiyle, yat yapımcısıyla, balıkçısıyla herkesi bir araya getirerek kentimizi ve denizciliğini daha değerli hale getirmeliyiz” dedi.