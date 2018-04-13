Fabrikadaki birimleri tek tek gezerek çalışanlarla sohbet eden Işık’a Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer ilgililer eşlik etti.
Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Işık’tan iş yeri ziyareti
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti ve yetkililerden tesisle ilgili bilgiler aldı.
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Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz