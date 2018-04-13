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Işık’tan iş yeri ziyareti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca'da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti ve yetkililerden tesisle ilgili bilgiler aldı.