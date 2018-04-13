Genel kurul ile ilgili olarak Çağdaş Hekimler Grubu, çalışmalarına başladı. Buna göre yapılan son toplantıda aday yönetim kurulu, TTB büyük kongre delegeleri, onur kurulu ve denetleme kurulu adaylarını belirlendi. ‘Tıbbiyeli onuru, çağdaş, laik ve demokratik değerler için mücadeleye ve göreve devam’ sloganı ile hareket eden grup, yeni yönetimde yer alan isimleri de pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtacak.
Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Tabiplerde kongre süreci başladı
Kocaeli Tabip Odası’nın olağan genel kurulu, 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak.
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Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz