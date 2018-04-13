Tabiplerde kongre süreci başladı

Genel kurul ile ilgili olarak Çağdaş Hekimler Grubu, çalışmalarına başladı. Buna göre yapılan son toplantıda aday yönetim kurulu, TTB büyük kongre delegeleri, onur kurulu ve denetleme kurulu adaylarını belirlendi. ‘Tıbbiyeli onuru, çağdaş, laik ve demokratik değerler için mücadeleye ve göreve devam’ sloganı ile hareket eden grup, yeni yönetimde yer alan isimleri de pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtacak.