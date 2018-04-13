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Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:07 TSİ )

Tabiplerde kongre süreci başladı

Kocaeli Tabip Odası’nın olağan genel kurulu, 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak.

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Genel kurul ile ilgili olarak Çağdaş Hekimler Grubu, çalışmalarına başladı. Buna göre yapılan son toplantıda aday yönetim kurulu, TTB büyük kongre delegeleri, onur kurulu ve denetleme kurulu adaylarını belirlendi. ‘Tıbbiyeli onuru, çağdaş, laik ve demokratik değerler için mücadeleye ve göreve devam’ sloganı ile hareket eden grup, yeni yönetimde yer alan isimleri de pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtacak.

Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi

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