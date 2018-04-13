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Bugün 14:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:07 TSİ )

İş dünyasına teşvik çağrısı!

KOTO Başkanı Necmi Bulut, yürürlüğe giren yeni kanunla iş dünyasının geçmişe dönük istihdam teşviklerinden yararlanabilmesinin önünün açıldığını vurgulayarak, “Önceki teşviklerinizi alın. 31 Mayıs başvurular için son tarih” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında iş dünyasına yönelik uygulanacak yeni teşvikleri açıkladı. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacağı belirtilen teşviklere ilişkin yasal düzenleme 7103 sayılı kanunla TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yasa, sadece yeni teşvikleri değil, 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde ilgili kanunların sağladığı istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmayanların bu haklardan faydalanabilmesinin de önünü açıyor.

SAĞLANACAK İMKANLAR

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “İş adamlarına yönelik prim ve vergi desteği 2018’de de sürecek, 5 bin 412 liraya kadar olan ücretler de teşvike dahil edilecek. Bu destek 12 ay sürecek. Özellikle KOBİ’ler, alacakları her bir kişi için sadece 6 ay prim ve vergi ödeyecek, kalan 6 ayı devlet karşılayacak. Bu destek de 12 ay sürecek. İşbaşı Eğitim Programına katılanlara verilen günlük 61 liraya kadar harçlık ve ödenen genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. 2018’de her bir ilave istihdam için en az 10 bin liralık maliyet firmaların üzerinden kalkmış olacak” dedi.

31 MAYIS TARİHİNE DİKKAT!

Başkan Bulut, geçmişten kalan istihdam teşviklerinden de yararlanma çağrısında bulunarak, “İş insanlarımız en geç 31 Mayıs 2018 Perşembe gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanunlar ve diğer kanunlarla sağlanan teşviklerden yararlanabileceklerdir. Aksi halde teşvikler yanar” diye konuştu.

Bugün 14:06 TSİ - Ekonomi

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