Başkanlık görevi için kendisine oy veren üyelere teşekkür eden Tuğba Koç, tıbbi ve zirai kimyasal ürünler pazarının Türkiye’de hızlı bir gelişim içinde olduğunu, yeni dönemde meslek komitesinin tüm üyeleriyle birlikte sektörün gelişimine katkı sağlamak hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.
Bugün 14:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Tuğba Koç başkan seçildi
2018 yılında onkoloji ilaçları başta olmak üzere tüm ürünleriyle global pazarlara açılma hedefi doğrultusunda büyük başarılara imza atan Onko İlaç’ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi Tuğba Koç, KSO meslek komitesi seçimlerinde Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Grubu Komitesi Başkanı seçildi.
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Bugün 14:07 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz