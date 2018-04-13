Tuğba Koç başkan seçildi

Başkanlık görevi için kendisine oy veren üyelere teşekkür eden Tuğba Koç, tıbbi ve zirai kimyasal ürünler pazarının Türkiye’de hızlı bir gelişim içinde olduğunu, yeni dönemde meslek komitesinin tüm üyeleriyle birlikte sektörün gelişimine katkı sağlamak hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.