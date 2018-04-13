SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti. SEDAŞ heyeti, gerçekleşen buluşma sırasında Görgün’ü, dünyanın en büyük 67’nci savunma şirketi olan ASELSAN’ın yönetim kurulu başkanlığı görevine gelmesi dolayısıyla kutladı. SEDAŞ, bu arada GTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne de katılım sağlayarak stant kurdu.
Bugün 14:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Görgün’e, SEDAŞ’tan ASELSAN tebriği
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti.
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Bugün 14:07 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz