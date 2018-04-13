Görgün’e, SEDAŞ’tan ASELSAN tebriği

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti. SEDAŞ heyeti, gerçekleşen buluşma sırasında Görgün’ü, dünyanın en büyük 67’nci savunma şirketi olan ASELSAN’ın yönetim kurulu başkanlığı görevine gelmesi dolayısıyla kutladı. SEDAŞ, bu arada GTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne de katılım sağlayarak stant kurdu.