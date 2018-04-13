Başkan Köken’den yoğurt ikramı

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı’nda Kandıra Belediyesi de stant açtı. Bölgenin ünlü lezzeti Kandıra yoğurdunun tanıtımının yapıldığı stant, ilk günden itibaren katılımcıların büyük ilgisini gördü. Belediye başkanı Ünal Köken’in de yer aldığı fuarda konuklara Kandıra yoğurdu ikramında bulunuldu.