Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı’nda Kandıra Belediyesi de stant açtı. Bölgenin ünlü lezzeti Kandıra yoğurdunun tanıtımının yapıldığı stant, ilk günden itibaren katılımcıların büyük ilgisini gördü. Belediye başkanı Ünal Köken’in de yer aldığı fuarda konuklara Kandıra yoğurdu ikramında bulunuldu.
Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Başkan Köken’den yoğurt ikramı
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı’nda Kandıra Belediyesi de stant açtı.
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Bugün 14:08 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz