İstanbul'da 9 noktada bulunan Otopratik müşterileri, 4 adet Bridgestone binek lastik alımlarında Alfred Concierge Services özel hizmetine sahip oluyor. Diledikleri yerden araçları ücretsiz olarak alınıp, Bridgestone lastikleri monte edilerek araç sahibine teslim ediliyor. Üstelik Bridgestone’dan her 500 liralık binek lastik alımına 50 lira indirimin sunulduğu bu kampanyadan yararlanmak için son tarih ise 31 Mayıs 2018 olduğu açıklandı.
Bugün 14:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Bridgestone lastikler ayağınıza geliyor
Hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, lastiklerini değiştirmeye fırsat bulamayanlar için özel bir kampanya hazırladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz