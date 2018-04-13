Bridgestone lastikler ayağınıza geliyor

İstanbul'da 9 noktada bulunan Otopratik müşterileri, 4 adet Bridgestone binek lastik alımlarında Alfred Concierge Services özel hizmetine sahip oluyor. Diledikleri yerden araçları ücretsiz olarak alınıp, Bridgestone lastikleri monte edilerek araç sahibine teslim ediliyor. Üstelik Bridgestone’dan her 500 liralık binek lastik alımına 50 lira indirimin sunulduğu bu kampanyadan yararlanmak için son tarih ise 31 Mayıs 2018 olduğu açıklandı.