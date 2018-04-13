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Gölcük esnafından yardım kampanyası

Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası ve 30 sivil toplum örgütü, Doğu Guta'ya yardım için stant kurarak yardım çağrısında bulundu. Kampanya 20 Nisan’a kadar devam edecek.

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Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası öncülüğünde toplanan yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya yardım için stant kurarak yardım çağrısında bulundu. Pazarı alanında açılan stantta vatandaşlar, yardım kutusuna bağışlarını attı. Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, burada yaptığı konuşmada, Doğu Guta'da bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

“DESTEK OLSUNLAR”

Burada yaşananlardan başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin zarar gördüğünü ifade eden Tuncer, "Doğu Guta'da bombalar yetmezmiş gibi zehirli gazla bebekleri katlettiler. Bizler de Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye çalışan karınca misali Doğu Gutalı kardeşlerimiz için bir araya geldik. En temel ihtiyaç maddesi olan un ihtiyacına bir nebze olsun destek olabilmek için bir yardım kampanyası düzenledik. 20 Nisan Cuma gününe kadar kampanyamız devam edecek. Bu süreç içerisinde destek vermek isteyenler banka hesap numarasından yardım yapabilir." diye konuştu.

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