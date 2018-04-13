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Suadiyeli öğretmenler İspanya’yı yakından tanıdı

Suadiye İlkokulu Müdürü ve iki öğretmeni Erasmus projesi kapsamında İspanya’nın Madrid şehrindeydi.

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Suadiye İlkokulu Müdürü Hakan Bozan ve iki öğretmen; Ulusal Ajans’a başvurusunu yapmış oldukları "I learn, You learn but together we double learn (Ben öğrenirim, sen öğrenirsin fakat beraber iki kat fazla öğreniriz)’ isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında 2. proje toplantısı için 10-16 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrindeydi. Colegio Publico Ocejon okulunda bulunan öğretmenler yurda döndü.

“BU TÜR PROJELER ÖNEMLİ”

Okul Müdürü Hakan Bozan, "Colegio Publico Ocejon’da bulunulan süre kapsamında, gerek İspanyol kültürü gerekse de tüm ortaklar ile kültürel alışveriş yapıldı. Madrid yerel makamları ile bir araya gelinerek başta Madrid olmak üzere tarihi ve kültürel yerler ziyaret edildi. Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bugün 14:12 TSİ - Eğitim

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