Tılsımlı Kaftanlar sergisi Darıca’da

Ressam Tülay Demirtaş’ın ‘Tılsımlı Kaftanlar’ isimli yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergisi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi açılışına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile birlikte ilçe protokolü geniş katılım gösterdi.

16 NİSAN’A KADAR AÇIK

Başkan Karabacak, ressam Tülay Demirtaş’a teşekkür ederek, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz. Böylesine önemli eserlerin yer aldığı sergiyi Darıca halkı ile buluşturmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi. 16 Nisan’a kadar açık olacak sergideki çalışmalar Osmanlı İmparatorluğu’nda gündelik yaşamı konu alıyor.