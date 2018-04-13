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Önce vatan savunması

Türkiye’nin Terörle Mücadelesi, “Bir Gece Ansızın” sohbet programına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar, “Bir araya geldiğimiz takdirde bizi kimse yıkamaz. Vatan savunmasında birlik olmalıyız” dedi.

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Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye’nin Terörle Mücadelesi, “Bir Gece Ansızın” sohbet programına terör uzmanı Abdullah Ağar konuk oldu. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Terör Uzmanı Abdullah Ağar tarafından Zeytin Dalı operasyonu ve terörle mücadele konusunda değerlendirilmeler yapıldı. Abdullah Ağar, katılımcılara Ortadoğu jeopolitiği üzerine aydınlatıcı bir perspektif sundu.

“BİZİ KİMSE YIKAMAZ”

Ünlü sunucu ve yazar Pelin Çift moderatörlüğünde düzenlenen sohbet etkinliğinde oldukça kalabalık bir izleyici kitlesine seslenen Abdullah Ağar, Zeytin Dalı harekâtının halkın desteğiyle başarıldığının altını çizdi. “Birileri Ortadoğu’yu tasarımlamak için projeler üretiyorsa bu durum onların büyüklüğünden değil bizim zafiyetimizden kaynaklanmaktadır” diyen Ağar, “Milli, manevi ve ulusal değerlerimize sahip çıkarak bir araya geldiğimiz takdirde bizi kimse yıkamaz. Vatan savunmasında birlik olmalıyız, yoksa hepimiz dağılırız” dedi.

Bugün 14:14 TSİ - Eğitim

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