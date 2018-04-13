Eyisabuncular: Kandıra’da çifte standart uygulanıyor

Nisan meclisinden geçen faaliyet raporunu değerlendiren Eyisavuncular’a basın açıklamasında il yönetim kurulu üyeleri Naim Keskin ve Bilge Derman, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

“ADİL HİZMET YOK”

Kandıra Belediyesi’nin eşit ve adil hizmet sunmadığını savunan Eyisabuncular, “4 yılda yapılan bir şey yok. Namazgah Mesire Alanı dışındaki hiçbir çalışma Kandıra Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılmadı. Bazı köylere defalarca hizmet götürülmesine rağmen bazı köylere ayak basılmamış, hizmet götürülmemiş, yol tamirat çalışmaları dahi yapılmamış. Bazı köylerde ise çalışmalar yarım bırakılmış. Siyasi tercihlere göre çifte standart uygulanmıştır” dedi.

“YÜKSEKOKUL NE OLDU?”

Belediye hizmet binası, kent meydanı, hayvan pazarı, mezbaha, mahalle ve köy konaklarından haber olmadığını söyleyen Eyisabuncular, “İhalesi yapılan yüzme havuzunun yeri yeni mağduriyetlere yol açacak. Arazi bağışına rağmen yüksekokul konusunda adım atılmamıştır. İlçe merkezi bitik haldedir. Yollar yürünemez durumda. Çöpler zamanında toplanmıyor. Şimdi ise halkın gözünü boyamak, oy avcılığı yapmak, çalışıyor görünmek hizmet aksatılıyor. Halkı mağdur eden her konunun takipçisi olacağız” dedi.