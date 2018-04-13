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CHP’den 10 Nisan ziyareti

CHP İl Örgütü yöneticileri, Polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saraybahçe Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

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Gerçekleşen ziyarette CHP adına İl Başkan Vekili Nilay Merttürk, il yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Hasan Akar, Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Metin Düzgün ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız hazır bulundu.

POLİSLER MEMNUN

Merkezde görev yapan emniyet mensuplarının günlerini kutlayan CHP’liler, Polis Merkezi Amiri Bülent Dinç ile de sohbet ettiler. Samimi ortamda geçen ziyarette CHP’liler Dinç’e bir de hediye takdim ettiler. Merkez amiri Dinç, ziyaret dolayısıyla CHP’lilere teşekkür etti.

Bugün 14:25 TSİ - Gündem

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