Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse...

Kocaeli’nin belki de en önemli sorunlarından biri şehir içinde otopark bulabilmek… Kent Meydanı projesi ile bu sorun bir nebze olsun rahatlaması öngörülürken, Kozluk Mahallesi’nde çekilen bu kareler otopark sorunun sadece şehir merkezinde olmadığı gözler önüne serdi. Şehit Er Tezcan Sürek Sokağına park edilmiş bir dizi araç ve kaldırımın tam ortasına yerleştirilen bir çöp konteyneri…

YERİ YANLIŞ!

Kaldırımı kullanan sadece kediler olsaydı buradan geçebilirdi fakat yayalar maalesef vızır vızır akan sokak trafiğinin ortasından geçmek durumunda kalıyor. Vatandaşlar, çöp konteynerinin yanlış yere konulduğunu ve yetkililerin sökülen kaldırım taşlarının eski yerine yerleştirilip, konteynerin de daha uygun bir yere taşınmasını istiyor.