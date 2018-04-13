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Bugün 15:20 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:22 TSİ )

MY Okullarından özel gece

Kocaeli MY Okulları Geleneksel Şiir ve Değerler Gecesi, önceki gün İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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MY Kolej kurucusu Murat Yıldırım, AKP İl başkanı Şemsettin Ceyhan, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Milli Eğitim Şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen şiir gecesi yoğun katılıma sahne oldu. Bu yılki teması şehitleri anma olan gecede, Hz.Habil'den Ömer Halisdemir'e uzanan şehit tahtının sahipleri anıldı.

“MY, MİLLİ VE YERLİ”

Programın sonunda teşekkür konuşması yapan My Kolej kurucusu Murat Yıldırım, "MY Okullarının en büyük anlamı; yani MY'si milli ve yerlidir. Bugün burada bu amaca uygun çalışmaların yapıldığını görmek beni bahtiyar etti. Emeği geçen idarecilerimi, öğrencilerimi, öğretmenlerimi kutluyorum ve programa katılım gösteren değerli velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Bugün 15:20 TSİ - Eğitim

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