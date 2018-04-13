Kocaelispor’un genç kalecilerinden Volkan Mert Korkmaz’ın anneannesi Mahire Çulha, ikamet ettiği Muğla'da hayatını kaybetti. Merhumenin Muğla'da toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Bugün 16:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü!
Volkan Mert Korkmaz'ın acı günü!
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Bugün 16:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz