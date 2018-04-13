Uyanık dolandırıcı polise yakalandı

İstanbul Gebze'de vatandaşları telefonla arayarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen bir şahsı takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.K. (60) isimli şahsı İstanbul Şişli’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin İstanbul Şişli ve Başakşehir ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde daha önce çeşitli suçlardan tutuklanan ve cezaevinde olan yakınlarına ulaşarak kendisini, avukat, ağır ceza hakimi, savcı ya da emniyet amiri olarak tanıttığı, tutuklu yargılanan şüphelilerin kefaletle serbest bırakılmasını sağlayacağını vaat ederek dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edildi. Taciz, şantaj ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kaydı olan M.K., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.