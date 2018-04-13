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Bugün 16:20 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:21 TSİ )

Uyanık dolandırıcı polise yakalandı

İstanbul ve Gebze'de telefonla aradığı şüpheli yakınlarına kendisini ağır ceza hakimi, savcı ve emniyet amiri olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Gebze'de vatandaşları telefonla arayarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen bir şahsı takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.K. (60) isimli şahsı İstanbul Şişli’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin İstanbul Şişli ve Başakşehir ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde daha önce çeşitli suçlardan tutuklanan ve cezaevinde olan yakınlarına ulaşarak kendisini, avukat, ağır ceza hakimi, savcı ya da emniyet amiri olarak tanıttığı, tutuklu yargılanan şüphelilerin kefaletle serbest bırakılmasını sağlayacağını vaat ederek dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edildi. Taciz, şantaj ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kaydı olan M.K., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Bugün 16:20 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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