Derince Belediyesi bu ihmali gözünden kaçırıyor...

Derince’nin Karagöllü Köyü mevkiinde yer alan, çeşitli hastalıklara şifa olan, özellikle böbrek taşı düşürmeye ve kum dökmeye iyi gelen şifalı su “Dümbüldek Suyu” olarak biliniyor. Mesire alanı ve yeşilliğiyle doğa harikası bir yer olan Dümbüldek Suyu Mesire Alanı, şifa aramaya gelen ve piknik yapmak isteyenler için son derece güzel bir yer.

DEFİNECİLER YATIRA ZARAR VERDİ

Derince Belediyesi buradaki mesire alanı ile ilgili çalışmalar yaptı ancak kaçırdıkları bir şey vardı. Bu bölge, ismini tepede yatırı bulunan Dümbüldek Dede’den alıyor. Adrenalin sever doğa grupları Derince Karagöllü’de bulunan Dümbüldek Dede Yatırı’nı da ziyaret etti ve gözlerine inanamadı. Definecilerin yatırın etrafını kazdığı ve yatıra zarar verdiğini tespit etti.

AŞAĞISI TAMAM, PEKİ YA YUKARISI

Tarafımıza verilen ihbarın ardından yapılan incelemede sadece yatırın etrafının değil, mezar taşının da çatladığı, mezarı çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalındığı görüldü. Sadece Kocaeli genelinde değil çevre illerden de şifa arayan kişilerin uğrak noktası olan Dümbüldek Suyu Mevkii, Derince Belediyesi tarafından cazip hale getirildi belki ama buranın manevi anlamda en değerli yeri olan Dümbüldek Dede Yatırı’nın da güzel bir şekilde elden geçirilmesi gerçeği de ortaya çıktı.