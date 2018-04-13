Türkiye’ye örnek bir çalışma

Çocuk işçiliğine çözümler sağlanacak “Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi” Cephanelik bölgesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

PROTOKOL DE KATILDI

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki açılışa Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri, UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR

Törende konuşan il müdürü Bekir Yümnü, çalışma dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Nevzat doğan’a teşekkür etti. UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman da böyle bir çalışmaya yerel idarenin destek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğünde kendini suçlu hissettiğini, çocukları sokaktan toplamanın çözüm olmadığını söyledi.

BURADA HER ŞEY VAR

İzmit Belediyesi olarak kurdukları çocuk hakları masası ile küçüklerin kuruma ulaşmasını sağladıklarını belirten Doğan, “Çocuklarımıza en iyi imkanları sunuyoruz. Önleme eğitim ve bize ulaşma kanallarını anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye’ye model oldu. Burası da model olacaktır. Oluşturulacak mobil ekiplerle İzmit’te çalıştırılan çocuk işçiler toplanarak merkeze götürülecek. Burada ailelere ve çocuklara eğitim verilecek. Merkezde etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların ve ailelerin kullanabileceği alanlar yer alıyor” dedi. Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç da projede emeği geçen herkesi kutladı.