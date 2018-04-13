Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:36 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:37 TSİ )

Türkiye’ye örnek bir çalışma

İzmit Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği, UNİCEF desteğiyle Türkiye’nin ilk çocuk işçiliğiyle mücadele merkezi İzmit’te açıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çocuk işçiliğine çözümler sağlanacak “Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi” Cephanelik bölgesinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

PROTOKOL DE KATILDI

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki açılışa Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri, UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR

Törende konuşan il müdürü Bekir Yümnü, çalışma dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Nevzat doğan’a teşekkür etti. UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman da böyle bir çalışmaya yerel idarenin destek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğünde kendini suçlu hissettiğini, çocukları sokaktan toplamanın çözüm olmadığını söyledi.

BURADA HER ŞEY VAR

İzmit Belediyesi olarak kurdukları çocuk hakları masası ile küçüklerin kuruma ulaşmasını sağladıklarını belirten Doğan, “Çocuklarımıza en iyi imkanları sunuyoruz. Önleme eğitim ve bize ulaşma kanallarını anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye’ye model oldu. Burası da model olacaktır. Oluşturulacak mobil ekiplerle İzmit’te çalıştırılan çocuk işçiler toplanarak merkeze götürülecek. Burada ailelere ve çocuklara eğitim verilecek. Merkezde etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların ve ailelerin kullanabileceği alanlar yer alıyor” dedi. Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç da projede emeği geçen herkesi kutladı.

Bugün 16:36 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse... mask
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse...
MİA’da inşaatlar yükseliyor mask
MİA’da inşaatlar yükseliyor
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek
KYÖD Başkanı Toker: Hedeflerimize ulaşamadık mask
KYÖD Başkanı Toker: Hedeflerimize ulaşamadık
Karaosmanoğlu, CHP sırasında mask
Karaosmanoğlu, CHP sırasında
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi mask
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti mask
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?

GALERİ

Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL