Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:04 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:15 TSİ )

Bu evlerden satın alan vatandaş dertli!

İzmit'te, bir kooperatiften yapımı tamamlanmayan evleri satın alan aileler, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat sırasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmayınca mağdur oldu. Vatandaşlar, kooperatifin eksikleri gidermesini talep etti.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak üzerinde inşaatına 2000 yılında başlanan ancak halen yapımı tamamlanmayan evlerden satın alan aileler mağdur oldu. 6 blok ve 105 daireden oluşan kooperatifte, henüz tamamlanmayan ilk bloğa taşınanların evlerine, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat aşamasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmadı. Evlerde yaşayan 15 aile, kooperatifin eksikleri gidermesini, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

Evde ne elektrik ne de doğalgaz var

4 yıl önce kooperatiften ev satın alan Özkan Çökren, "İnşaata 2000 yılında başlandı. Kendi aramızda yapmış olduğumuz sözleşmede, bize anahtar teslim şeklinde verileceği söylendi. Şu an burada elektrik sıkıntımız, yol sıkıntımız, doğal gaz sıkıntımız mevcut. Evimizde şu anda elektriğimiz yok, çamaşırlarımız var, yıkayamıyoruz. Benim hasta çocuğum var, astım hastası, mecburen aşağıdaki mahalledeki yakınlarıma götürüyorum oksijen cihazını kullanabilmek için. Doğal gaz olmadığı için soba yakıyoruz. Banyolarda şofbenlerimiz çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa başvurduk ama yönetim kooperatifte olduğu için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Kooperatif burada çevre düzenlemesini sağlamadığı için sorunlarımız çözülemiyor. Elektrik kullanmadığımız halde yüklü miktarda elektrik faturası talep ediliyor bizden. Yıllardır mühürlerin açılmasından dolayı yüksek cezalar geliyor. Kooperatif de bu cezaları bizden tahsil etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Vatandaşların kooperatife inşaat bitmeden taşındığını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ise şöyle dedi:

"Bu inşaat 18 seneden beri devam etmektedir. Vatandaşlar buraya inşaat bitmeden, her şey tamamlanmadan taşınmışlar. Bundan dolayı da vatandaşlar ve müteahhit arasında bazı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş mağdur durumda. Biz elimizden geldiği kadar kurumlarla iletişim kurarak bazı şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Burada yol sorunu var, elektrik sorunu var, doğal gaz sorunu var. Buranın mahalleden uzak ayrı bir yerde olmasından dolayı bu sıkıntılar devam ediyor. İnşaat bitmediği için de bu sorunlar prosedür gereği çözülemiyor."

Bugün 17:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse... mask
Buradan kediler gibi insanlar da geçebilse...
MİA’da inşaatlar yükseliyor mask
MİA’da inşaatlar yükseliyor
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek
KYÖD Başkanı Toker: Hedeflerimize ulaşamadık mask
KYÖD Başkanı Toker: Hedeflerimize ulaşamadık
Karaosmanoğlu, CHP sırasında mask
Karaosmanoğlu, CHP sırasında
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi mask
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti mask
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?

GALERİ

Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL