Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, saat 16.38'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bugün 17:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:41 TSİ )
Sakarya sallandı!
Sakarya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bugün 17:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz