Dünya Sanat Günü Karma Sergisi açıldı

“Coexıst-Bir Arada” Karma Sergisi 13-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği Güzel Sanatlar Galerisi’nde kapılarını açtı. Sergiye İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, NLN-CA Art Sanat Danışmanı Nalan Kumlalı Atahan, sergiye katkı sunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye’nin önerisiyle 2012’den itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanması UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Birliği tarafından kabul edildi. 2012 yılından itiberen sanatın halkla buluşması ana fikrinden hareketle farklı ülkelerde etkinliklerle dünya sanat günü kutlamaları düzenleniyor. Dünya Sanat Gününü kutlamak amacıyla düzenlenen “Coexıst-Bir Arada” karma sergisinde Resim, Heykel, Fotoğraf, Özgün baskı alanında eserler sergileniyor. Sergide toplam 43 eser yer alıyor.

KOCAELİ’DE SANAT VAR

Programda konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Kocaeli’de sanat var diyoruz. Kocaeli Valiliği olarak sanatçılarımıza destek veriyoruz. Atatürk’ün dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Her işte sanat vardır. Sanat hayatın her alanında var. Sanat demek uygarlık demektir.Bu salonumuz boş kalmıyor. Şu anda da sergimizde kaliteli ve üstün eserler sergilenmektedir. Sanata verdiğiniz destekten dolayı katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Dünya Sanat Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

SERGİYE KATILAN SANATÇILAR

Adem Efe Ark, Ahmet Özsağır, Aslı Özçelikçi, Aydın Tuna Palabıyıkoğlu, Ayfer Demircioğlu, Aysel Manisa, Ayşe Aga, Ayşen Bostan, Berna İkiz, Beyzanur Çağlayan, Birgül Özçelikçi Taşören, Cidal Hazar, Çiğdem Saç Kavrayan, Eda Demirbek, Emine Sözer, Enis İnan, Esma Hilal Karaman, Fatma Elvin Öztürk, Fatmanur Bulut, Fatoş Çelebi Kalpak, Filiz Kandemir Duran, Füsun Dur, Gamze Sezkin, Gülcan Sezer, İsmail Erbaş, İsmail Keskin, Kemal Savcı, Mahbup Aldığ, M.Berrin Kayman, Nebiye Azak, Nezahat Ayhan, Nilgün Keskin Şener, Nilüfer Oruç, Özkan Önder Özdemir, Özlem İlbay Çelik, Sabiha Handan Erat, Sibel Güray Sağlam, Şenay Öner Kasar, Şerife Eroğlu, Tuğba Ok, Tuğçe Salihoğlu, Yurdanur Güray Demiryol, Zafer Boztepe.