Karslılar, Kuran-ı Kerim dağıttı

Nurettin Öztürk - isra suresi 1. ayet ile isra suresi 90 -91-92-93.ayetleri okusaydınız mirac kandili kutlamazdınız.kur an mirac yok diyor olamaz diyor mirac kandili kutluyorsunuz.ALLAH ben size ŞAH damarınızdan yakınım diyor siz ALLAH ı gök tanrı zannediyorsunuz.size mi inanalım kur an ı kerime mi.?yok sa siz ALLAH bu işi bilme biz biliriz mi diyorsunuz.kur an okuyorsunuz manasını ne okursunuz ne anlarsınız ne de anlamak istersiniz.nasıl olsa hurafeler hurafecilikler daha kolay.