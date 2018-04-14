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Karslılar, Kuran-ı Kerim dağıttı

Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican KAZGAN, Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere Kuran-ı Kerim dağıttı.

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Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Miraç Kandil’i dolayısıyla Körfez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kuran-ı Kerim dağıttı. Düzenlenen programa başkan Kazgaz’ın yanı sıra dernek üyeleri Alper Akyılmaz, Tarkan Bilgin, Faruk Karakuzu, Muhammet Ali Balcı, Vahit Kokrmaz ve Şerafettin Aksoytürk katılım gösterdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi duygularının gelişimine katkı sağlamak adına böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitime yeni başlayan 205 öğrencimizin Miraç Kandili’ni kutladık ve ilahi kitabımız olan Kuran-ı Kerim’i hediye ettik” dedi.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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Nurettin Öztürk - isra suresi 1. ayet ile isra suresi 90 -91-92-93.ayetleri okusaydınız mirac kandili kutlamazdınız.kur an mirac yok diyor olamaz diyor mirac kandili kutluyorsunuz.ALLAH ben size ŞAH damarınızdan yakınım diyor siz ALLAH ı gök tanrı zannediyorsunuz.size mi inanalım kur an ı kerime mi.?yok sa siz ALLAH bu işi bilme biz biliriz mi diyorsunuz.kur an okuyorsunuz manasını ne okursunuz ne anlarsınız ne de anlamak istersiniz.nasıl olsa hurafeler hurafecilikler daha kolay.

Yanıtla . 0Beğen 14 Nisan 13:22

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