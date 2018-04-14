Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak

Ünlü komplo teorisyeni ve numeroloji uzmanı David Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacağını öne sürdü.Eski numeroloji hesaplamaları ve İncil'in tekrar okunmasıyla ortaya atılan bu iddia, Vahiy Kitabı 12:1-2'deyer alan anlatıma dayandırılıyordu. İncil'de yer alan o bölüm ise şöyleydi: “Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı, başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı. 2 Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu.”

24 HAZİRAN'A DA DİKKAT ÇEKTİ

23 Nisan'da Güneş, Ay ve Jüpiter'in Güneş Sistemi içerisinde alacakları konumların Hz. İsa'nın tekrar gelişinin habercisi olacağını aktaran kimi komplo teoricileri, Kıyamet Günü'nün 23 Nisan 2018'de başlayabileceğini söylediler. Gök cisimlerinin hareketlerinin “Deccalın doğuşu, Planet X'in ortaya çıkması ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması” gibi olayları beraberinde getireceğini iddia ederler arasında olan ve kendini "Hristiyan Numerolojist" şeklinde tanımlayan David Meade, 23 Nisan'a dikkat çekti. Her 12 yılda bir gerçekleşen bu dizilimin, 23 Nisan 2018 için ayrı bir anlamda olduğunu söyleyen Meade, “23 Nisan'ın erken saatlerinde Planet X gökyüzünde belirecek ve bütün kiliseler yeryüzünden silinecek. Sonrasında Deccal gelecek ve Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak.” dedi. Bu tarz hesaplamalarıyla daha önce de gündeme gelen David Meade, 23 Nisan tarihinin gerçekleşmemesi durumunda 24 Haziran'a dikkat edilmesini gerektiğini söyleyerek, sözlerini sonlandırdı.