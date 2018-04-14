Kılıçdaroğlu: Kocaeli'yi alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda, ülkede huzur ve birlik içinde, farklı

düşüncelere saygı duyarak yaşama ihtiyacı olduğunu belirtti. Toplumu germenin, bir kavganın ortasına taşımanın bu ülkeye hiçbir yararı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede birlikte yaşamak varken, beraber, huzur içinde yaşamak varken neden kavga, neden gerilim?" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KENTLERİ ALCAĞIZ

Nerede bir CHP'li belediye varsa orada birlikte yaşama iradesinin de olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kimseyi ötekileştirmeden halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının, kendisine oy versin ya da vermesin herkesi kucakladığını ifade ederek, "Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli gibi büyük kentleri alacağız. Türkiye'ye de dünyaya da yerel yönetimlerde hizmet nasıl verilirmiş, açık ve net göstereceğiz. Doğu'daki en küçük beldede, belediyede verdiğimiz hizmet sadece Erzurum'da değil eğer Türkiye'de yankılanıyorsa, Ankara'yı, İstanbul'u aldığımız zaman, Ankara ve İstanbul, New York ile yarışacak, Milano ile Tokyo ile yarışacak. Bizim anlayışımız, kimliği ve kişiliği olan kentlerdir" değerlendirmesini yaptı.