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Serhat İlleri Derneği kahvaltıda buluştu

Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Derneği yöneticileri ve üyeleri Ramada Otel’de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

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Serhat İlleri Kars- Ardahan-Iğdır Derneği yöneticileri ve üyeleri Ramada Otel’de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldik. Toplantıya Dernek Başkanı Necdet Karataş misafir iş adamları Ramada Otel’in sahibi Kemalettin Akkurt, işadamı Haluk Mamik, Alattin Katanalp, Haşmet Uçar, Murat Mintemur, Savaş Eminoğlu, Bülent Malkoç, Ali Okta, Yener Cimşit, Doğan Bozkurt ile dernek yöneticileri Adem Yavuz Gültekin, Ali Atmaca, Bülent Oğul, Ekrem Dündar, Fuat Kaykay, Mahir Üsanmaz, Mühendis Mintemur, Öztürk Sevgen ve Şenay Menguoğul katılım gösterdi. Toplantıda iki konu üzerinde duruldu. Yapılan açıklamalarda göre yaklaşan Ramazan ayında iftar programları ve erzak programlarının sağlanması ile derneğin daha çok büyümesi adına görüşmeler gerçekleştirildi. Sohbet havasında gerçekleştirilen toplantıda bol bol fikir alışverişinde bulunuldu.

RAMAZAN AYINA HAZIRLIK

Toplantıda ilk olarak konuşan dernek başkanı Necdet Karataş, “İlk işimiz derneğimizin gelirlerini biraz daha arttırarak dernek binamızı düzenlemek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki kahvaltı programımızı dernek binamızda yapmak istiyoruz. İkinci bir konu ise Ramazan’da iftar ve erzak programlarımız oluyor. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bu programın devamını sağlamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Ardından konuşan İşadamı Haluk Mamik, İlimizde bir çok dernek var. Fakat bizim bir araya gelmemizle birlikte derneğimiz yoluna devam ediyor. Büyümeye devam ediyor. Ramazan ayına az kaldı. Gerek iftar gerek erzak olsun. Her türlü desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİK

Son olarak konuşan Ramada Otel’in sahibi Kemalettin Akkurt, “Biz iftar programlarını tek başına bile üstlenebiliriz. Fakat bizim amacımız katılım olsun. Paylaşım olsun. Birlik ve beraberlik olsun. Burada iftarı tek başına verende olabilir 7-8 kişide olabilir. Buradaki tek amacımız birlik ve beraberlik sağlanmasıdır” dedi

Bugün 11:22 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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