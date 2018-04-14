750 kişiyle çevre temizliği

Körfez Belediyesi Atık Toplama Merkezi ve ilçede eczacılık yapan Caner Göçmez'in organizasyonu ile Yukarı Hereke Mahallesi'nde bulunan Nuh Çimento Vatan İlkokulu öğrencilerine çevre temizliği ve çevreyi kirletmeme bilincini aşılamak amacıyla çalışma yapıldı. Çevre temizliği için Körfez Belediyesi ekipleri eldiven, çöp poşeti, yelek alarak okula getirdi. Körfez Belediyesi Atık Toplama Merkezi Amiri Ufuk Salih Kaya ve Okul Müdürü Serap Baykurt çocuklara temizliğin önemini ve çevrelerini temiz tutmanın anlamını anlattı.
Konuşmaların ardından çocuklara malzemeler dağıtıldıktan sonra temizlik startı verildi. Bir anda 750 öğrenci önce okul bahçesi ve çevresini, ardından da okul yakınında yer alan yeşil alanlara atılan çöpleri topladı. Çöpler konteynerlere atılırken, yaklaşık bir saatlik çevre temizliğini çocuklar eğlence haline getirip, güle oynaya çöpleri topladı. Okul Müdürü Serap Baykurt çalışmaları ve okula yaptığı katkıları nedeniyle Caner Göçmez'e plaket verdi.
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Yorumlar
(1 )
Nurettin Öztürk - temizlik bilinci için tüm ülkede seferberlik başlatılmalı.geri dönüşüm ve temizlik kampanyaları olmalı sokaklar çöplük değildir.
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