Kocaeli, turizme kayıtsız kalmadı

Dünya ülkelerinin turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek ve sektörü daha çekici kılabilmek için yeni arayışlara yöneldiğine değinen Aksoy, son yıllarda dünya turizm anlayışında meydana gelen değişiklikler sayesinde, turizm sektörü geliştikçe Kocaeli'nin de bu alana kayıtsız kalmadığını belirtti.

Vali Aksoy, turizmin dünyanın en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Marmara ve Karadeniz'e olan kıyıları, İstanbul metropolüne olan yakınlığı, orman varlığı, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının sağladığı ciddi avantajlar, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları, alternatif turizm çeşitliliğine imkan sunan nitelikli turizm tesisleri, bir çok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender şehirlerinden biri olan Kocaeli'yi, ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründe daha ön plana çıkartarak, turizm alanında hak ettiği noktaya getirmek ilimize ve halkımıza büyük katma değer sağlayacaktır."