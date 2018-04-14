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Kocaeli, turizme kayıtsız kalmadı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Aksoy mesajında, turizmin, farklı kültürlerin, farklı topraklarda bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik alanı olarak, eskisinden daha çok fazla önem kazandığını ifade etti.

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Dünya ülkelerinin turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek ve sektörü daha çekici kılabilmek için yeni arayışlara yöneldiğine değinen Aksoy, son yıllarda dünya turizm anlayışında meydana gelen değişiklikler sayesinde, turizm sektörü geliştikçe Kocaeli'nin de bu alana kayıtsız kalmadığını belirtti.

Vali Aksoy, turizmin dünyanın en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Marmara ve Karadeniz'e olan kıyıları, İstanbul metropolüne olan yakınlığı, orman varlığı, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının sağladığı ciddi avantajlar, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, trekking alanları, alternatif turizm çeşitliliğine imkan sunan nitelikli turizm tesisleri, bir çok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender şehirlerinden biri olan Kocaeli'yi, ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründe daha ön plana çıkartarak, turizm alanında hak ettiği noktaya getirmek ilimize ve halkımıza büyük katma değer sağlayacaktır."

Bugün 11:57 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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