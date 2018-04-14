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Dünya çocukları Kocaeli’ye geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde 41 ülkeden bin çocuk Kocaeli’de misafir edilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, bu yıl yine 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Dünya çocukları festival kapsamında 21-23 Nisan tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde 3 gün sürecek ‘’Spor ve Çocuk Oyunları’’ temalı fuarda eğlenceye ve maceraya doyacak. 41 ülkeden gelen çocuklarla evlerinde misafir olacakları Kocaelili yaşıtları, dünya kardeşliğinin temelini atacak. Kocaelili aileler, dünya çocuklarına annelik, babalık yapacak. Onlara dolmadan keşkeğe, mancarlı pideden kebaba kadar Türk yemeklerini ve kültürünü yabancı çocuklar ile paylaşacaklar.

Misafir çocuklar, 17-18 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye gelmeye başlayacak ve belirlenen okullarda evlerinde kalacakları ailelere teslim edilecek. 19 Nisan Perşembe günü Geleneksel Festival Korteji düzenlenecek. Ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle Saat Kulesi’nden korteje başlayan çocuklar, Yürüyüş Yolu’nu takip ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasına gelecek. Sünya çocuklarını Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu karşılayacak.

Macera alanında 3 gün boyunca birbirinden heyecanlı, zorlu ama bir o kadar eğlenceli parkurlar Geleneksel Çocuk Oyunları alanında ise ip atlamak, sek sek ve mendil kapmaca gibi tüm çocukların asırlardır vazgeçilmez oyunlarıyla neşeli dakikalar çocuklarımızı bekliyor. Yine 3 gün boyunca şaşırtıcı canlı heykeller festival alanında olacak. Ünlü sunucu Burak Sezen, çocuklarla yapacağı yarışmalar ve şovlarla etkinliği daha da eğlenceli bir hala getirecek.

Her sene olduğu gibi bu yılda festivalin en duygusal anları son gününde yaşanacak. 24 Nisan Salı günü dünya çocukları, evlerine dönmek için yanlarında kaldıkları Kocaelili ailelerden ayrılacak.

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