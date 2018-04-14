KOÜ’den, üniversite ve sanayi işbirliğine devam  

Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında yapılacak işbirliğine büyük önem veren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), işbirliklerini artırarak devam ettiriyor. KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (KOÜ TTO) girişimleriyle Kocaeli Üniversitesi ve Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Rektörlükte gerçekleştirilen protokolü KOÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ adına da fabrika müdürü Orhan Arslan imzaladı.
“ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN”
Üniversite-sanayi işbirliğine bir yenisini eklediklerini, bu yönde yaptıkları çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, “Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik yıllardır yürütülen bir çaba var, artık meyvelerini vermeye başladı. İşbirliğinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“BU DAHA BAŞLANGIÇ”
Üniversite olarak sanayi ile bütünleşmeyi hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Fığlalı, “Bu daha başlangıç. İnanıyorum ki devamı gelecek. Bu tür iş birlikleri bizi heyecanlandırıyor. Karşılıklı projeler geliştirebilir, firmanın ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlayabiliriz. Ar-Ge çalışmalarına da destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA NEYİ KAPSIYOR
Birlikte yürütülecek bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları
İşbirliği kapsamında yapılacak projelerin (TÜBİTAK, SANTEZ ve AB projeleri) ulusal ve uluslararası proje destek programları ve fonlarından faydalandırılması hizmetleri
Birlikte gerçekleştirilecek ortak proje ve tezlerin çıktılarından oluşan makale ve bildiri çalışmaları
Ar-Ge projeleri ve danışmanlık hizmetleri
Üniversiteye ulusal ve uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak altyapı çalışmaları
Taraflar arasında rutin deneylerin yapılmasına yönelik çalışmalar
Öğretim üyelerinin firmaya yapacakları danışmanlık çalışmalar
Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tezlerini firmayla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmalar
Üniversitenin lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme projelerini firmayla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmalar
Karşılıklı seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz