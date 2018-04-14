Hyundai’den gezici showroom

Sınıfının en beğenilen modelleriyle ülkemizi il il gezecek olan Hyundai, aileleri ile birlikte şehrin içindeki alışveriş merkezleri veya ulaşımı rahat bir konumda test etmek isteyen müşterilerine, aynı zamanda eğlenceli dakikalar da yaşatmış oluyor.

FARKLI BİR HİZMET

Oldukça teknolojik ve ferah olan Hyundai pop-up showroom, 150 metrekarelik alanıyla yeni ürün gamını tanıtırken aynı zamanda marka hakkında da önemli deneyimler yaşatıyor. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, beğenilen modellerin pop-up showroom'un satış ve ürün yerleştirme ekibi ile ülkedeki tüm müşterilere yakından tanıtmış ve test ettirmiş olduklarını dile getirdi.

FIFA 2018 KUPA KURASI

Göker açıklamasında, “Hyundai ailesi olarak birinci hedefimiz Otomotiv sektörünün en sevilen markası olmaktır” dedi. Hyundai, düzenlediği proje ile her şehirde 200’den fazla test sürüşü yaparken aynı zamanda binlerce ziyaretçiyi showroomunda ağırlamış oluyor. Ayrıca 15 Nisan’a kadar Hyundai pop-up showroomu ziyaret ederek test sürüşüne çıkanlar FIFA 2018 Dünya Kupası çekilişine katılma hakkı kazanacaklar.