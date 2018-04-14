AKP'de 103. İl Danışma Meclisi

Programa AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz,İlyas Şeker, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

8 AY SONRA İLK DANIŞMA

AKP 103. İl Danışma meclisi Yerel Yönetimler Toplantısı Antikkapı’da gerçekleştirildi. Danışma meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.Yoğun geçen kongre döneminden dolayı AKP İl Danışma Meclisi uzun zamandır yapılamıyordu. AKP 102. İl Danışma Meclisi 16 Ağustos 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Başiskele’de gerçekleştirilmişti. AKP yaklaşık 1500 teşkilat mensubunun katılımıyla Antikkapı’da 8 ay sonra ilk il danışma meclisini gerçekleştirdi.

GÜZEL BİR İMTİHANI GERİDE BIRAKTIK

1 Danışma Meclisi’nde açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “8 ay aradan sonra il danışma toplantımızı yapıyoruz. Kongrelerimizi tamamladık. Güzel bir imtihanı geride bıraktık. Yenilenmemizi kendimize yakışır bir şekilde yaptık. 8 aylık kongre sürecinde bize destek olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Birçok ilde kongre tartışmaları varken biz müzakerelerde bulunduk. Bu ay sonuna kadar 472 mahallemizde toplantılarımızı tamamlayacağız. Mahallelerimizdeki müzakerelerimizi yapıp 2019 seçimlerine hazırlanıyor olacağız” dedi.

13-0’A BAKIN SIFIRI ORADA GÖRÜRSÜNÜZ

“Bu danışma meclisimiz yerel formatta” diyen Ceyhan, “İlçelerde de yerel danışma meclislerimizi hayata geçirdik. 11 ilçemizde bu toplantıları tamamladık. 2014’ten beri milletimize söz verdiğimiz beyannameleri başkanlarımız sundu. Belediyelerimizin beyanname tamamlama oranı yüzde 83. Bu belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Büyükşehir Belediye başkanımız kamuoyuna sunum yaptı. O sunumdan sonra ana muhalefet partisi il başkanı ve diğerleri biz bir şey göremiyoruz diyerek gazetelere açıklamalarda bulundular. Birisi çıkıp Büyükşehir Belediye başkanımıza sıfır veriyorum demiş. Ey CHP Sıfır görmek istiyorsanız, 13-0’a bakın ve o sıfırın siz olduğunuzu görürsünüz. Mitomani yaklaşımımızı bundan sonra da göreceğiz. Biz başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalara şahidiz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Ceyhan sözlerini, “21 Nisan Cumartesi günü eğitimlerimiz başlıyor. Eğitimcilerimiz milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız olacak. Her biri ilçelerde eğitim verecek. Teşkilatçılık ve Strateji dersimizi Başbakan Yardımcımız Fikri Işık verecek. 21 Nisan’da Kartepe’nin ve Başiskele’nin toplantısını TheNess Otel’de yapacağız. Aynı gün İzmit ve Kandıra’nın toplantısı Sabancı Kültür Merkezi’nde olacak. Ardından 22 Nisan’da 9.30’da Gölcük’ün ve Karamürsel’in TheNess Otel’de, Derince ve Körfez ise Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde toplantılarını gerçekleştirecek. 5 Mayıs’ta Gebze ve Dilovası ilçelerimizin toplantısı Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, Darıca ve Çayırova da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapılacak” ifadeleriyle sonlandırdı.

KENDİ REKORUMUZU KIRACAĞIZ

Ceyhan’ın ardından kürsüye gelen AKP Milletvekili İlyas Şeker, “7 bölgede toplantılarımızı yaptık. 7 bölgemizde belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Yaptığımız çalışmaları anlatmak zorundayız. Belediyemizin vaat ettiği programların ne kadarının yapıldığını vatandaşa sorduğumuzda yüzde 40-50 diyor. Dolayısıyla yapılan hizmetleri anlatmak zorundayız. Ne sözü vermişsek özellikle o sözleri anlatmalıyız. Sözleri yerine getiriyoruz. Vatandaşa izah etmemiz lazım, muhtara, STK’lara izah etmemiz lazım. Teşkilatlarımıza büyük önem düşüyor. 2019’da üç önemli seçimimiz var. 13-0’a kilitlendik. Oy oranımızı yükselterek kendi rekorumuzu kıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu