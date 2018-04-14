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Karaosmanoğlu: İmkan olsa Çöp fabrikasını Sekapark'a yaparım

103. İl Danışma Meclisi Yerel Yönetimler Toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu halkın sağlığını tehdit edecek bir çalışma yapmayacaklarını belirterek, “Diğer fabrikalar neyse oda o. Bu tesis Paris’te şehrin göbeğinde, Viyana’nın göbeğinde. Hiçbir endişeniz olmasın. Ben imkan olsa çöp yakma tesisini Sekapark’a yaparım” dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Derdimiz var, sevdamız var. İşimiz çok. Birbirimize değer vereceğiz. Teşkilatlarımızı, halkımızı önemsiyoruz. Seviyoruz halkımızı. Özellikle annelerimiz bizim başımızın tacı. Daha Güzel bir dünyayı evlatlarımıza nasıl bırakacağız diye düşünmek derdimiz olmalı. En büyük yatırımımız metro. Ama gençlikle ilgili yapacağımız çalışma ondan çok daha önemli” dedi.

BEYANNAMEMİZİN YÜZDE 91’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

“Tayyip Erdoğan görevini yapıyor, biz de görevimizi yapacağız” diyen Karaosmanoğlu, “Ben her gün dua ediyorum. Genze metro çalışmasına başlıyoruz. Büyük bir yatırım. 3 milyar civarında bir yatırım. Birinci bölümünü yaptık. İkinci bölümüne Türkiye’nin en güçlü müteahhitleri katılıyor. Dertli olalım, vatandaşın derdiyle ilgilenelim. Değer verdiğimiz insanlar sandık başında bize değer verir. Halkımızı önemseyeceğiz. Beyannamemizin yüzde 91’ini gerçekleştirdik. 2019 Mart’ından önce bunu yüzde 100’e getireceğiz. Beyanname dışında 1024 projemiz var. KEV Tesisleri’ne 45-50 Milyon TL verdik. Kocaelispor’un borçlarını ödeyerek burayı aldık. Burayı gençliğimizin hizmetine sunalım dedik. Burayı gençlik merkezi yapacağız” şeklinde konuştu.

ÇÖP FABRİKASININ TEMELİNİ SENEYE ATACAĞIZ

Çöp yakma tesisi konusunda da açıklamalarda bulunan Karaosmanoğlu, “ Bir takım çevrelerden eleştiriler oluyor. Bekara karı boşamak kolay derler. Çöp diye bir derdimiz var. Bütün araştırmalarımızı yaptık. Orman Bakanlığından yerini aldık. Orada öyle fazla ağaç falan yok. Biz 100 ağaç sökersek, bilin ki oraya 100 bin ağaç dikeriz. Biz yeşil dostuyuz. Kararımızı verdik, ÇED toplantımızı yaptık. Önümüzdeki yıl temelini atacağız. Bir atık depolama bir de tehlikeli atıkları yakma tesisi olacak orada. Biz halkımızın sağlığını tehdit eden bir çalışmaya asla izin vermiyoruz. Bundan asla endişe etmeyin. Diğer fabrikalar neyse oda o. Bu tesislerden birini önümüzdeki yıllarda Gebze’ye yapacağız. Bu tesis Paris’te şehrin göbeğinde, Viyana’nın göbeğinde. Yapacağımız tesis onların teknolojisinin önünde olacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Ben imkan olsa çöp yakma tesisini Sekapark’a yaparım” dedi.

Bugün 13:23 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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