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Üzülmez’den dünya şampiyonlarına burs sözü

Katar’da düzenlenen 4’ncü Uluslararası Arapça Münazara Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek şampiyon olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, üniversite hayatları boyunca burs sözü verdi.

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Katar’da şampiyon olan Asiye Asude Komut, Fatma Kotan, Rümeysa Aydın, Zeynep Gökçe, Arapça öğretmenleri İman Ulvan Summakieh, Arapça Koordinatörü Esin Makaracı ile çalışarak bu önemli başarıya imza attı. Kız öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arapça münazara yarışmalarında iki yıldır da Türkiye birinciliği bulunuyor. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan gençlerin okudukları İzmit Mehmet Akif Ersoy Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise hem İngilizce hem de Arapça hazırlığı olan ve bu alanda eğitim veren imam hatip okulları arasında yer alıyor.

Katar’da birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için okul bahçesinde tören yapıldı. Düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şener İnce ve davetliler katıldı.

Tören sonunda Katar’da birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, şampiyonada birinci olan içlerinde Kartepeli Rümeysa Aydın’ın da yer aldığı İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Asiye Asude Komut, Fatma Kotan, Zeynep Gökçe’nin üniversitede öğretim burslarının karşılanacağı açıkladı.

Bugün 13:31 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

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